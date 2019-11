CETS Aspromonte: nuovo Forum partecipativo mercoledì 20 novembre

Confrontarsi con stakeholders, realtà associative e imprenditoriali. Ascoltare proposte e idee per proseguire il percorso di sviluppo turistico in chiave sostenibile.

Torna il Forum CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile): il riconoscimento che Europarc ha già conferito al Parco Nazionale dell’Aspromonte, che adesso è pronto per inserire nuove attività nella strategia di sviluppo del turismo sostenibile, con l’inserimento di nuove azioni e il coinvolgimento di nuovi attori.

Il Forum 2019 si terrà Mercoledì 20 novembre alle ore 15 alla Camera di Commercio di Reggio Calabria e per la prima volta sarà presente il Coordinamento istituzionale per la promozione e lo sviluppo turistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che, con la sottoscrizione di una specifica azione della CETS, garantirà il supporto ai progetti principali del Parco in ambito internazionale. Tutte le Istituzioni del territorio, impegnate nel settore turistico, prenderanno parte al dibattito con i partecipanti al Forum, per ascoltare nuove idee e nuovi contenuti per arricchire la strategia turistica del territorio.

Due le relazioni previste: Massimo Feruzzi Amministratore JFC srl Tourism&Management tratterà “il valore dell’esperienza outdoor e dei piccoli borghi e la loro visione di prodotto turistico”; il Direttore del Parco Sergio Tralongo affronterà il tema della “Conservazione e valorizzazione del territorio: il Turismo Sostenibile nel Parco Nazionale dell’Aspromonte”.

Il Forum sarà anche l’occasione per tracciare un bilancio dei progressi ottenuti in questi anni nel settore turistico e consolidare la rete di operatori, imprenditori, realtà associative e strutture ricettive e di ristorazione, agenzie incoming locali, guide Ufficiali, che insieme alle Istituzioni del territorio, con il Parco in prima linea, ragionano e programmano insieme le nuove iniziative per rafforzare le buone pratiche e progettare nuove modalità di marketing e promozione.

All’evento, coordinato dalla Responsabile Comunicazione del Parco Nazionale dell’Aspromonte Chiara Parisi parteciperanno: il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Antonino Tramontana, il Vice Presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte Domenico Creazzo, il Consigliere delegato al Turismo per la Città Metropolitana Demetrio Marino, il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Carmelo Malacrino; Fulvia Soffrè per la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria, Consuelo Nava per il dipartimento dArTe dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Rossella Agostino per il Polo Museale della Calabria, il Direttore Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria Maria Daniela Maisano e Francesca Giuffrè Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali.