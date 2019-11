Il cielo brilla di neve in una stanza sul Lago di Dobbiaco: esperienza unica nei futuristici Skyview Chalets [FOTO]

La vista si perde sognante tra il Lago di Dobbiaco (BZ) e il bosco innevato, e quando il sole scende tra le cime dolomitiche, ci si ritrova sdraiati sul letto ad ammirare la neve che cade dal cielo. Si vive un’esperienza unica nei futuristici Skyview Chalets, 12 glass cube sul lago a pochi km dalle Tre Cime di Lavaredo, nell’area del Toblacher See, dove non ci sono confini tra il paesaggio e gli ambienti interni, profumati di trucioli di cirmolo e dotati di Spa private con saune a infrarossi, nella versione deluxe anche di jacuzzi con terrazzo panoramico. Una pista di sci di fondo passa lungo il Lago di Dobbiaco, collegandosi al carosello Dolomiti Nordicski. Ma l’inverno agli Skyview Chalets significa anche ciaspolate, escursioni sulla neve, discese nell’area sciistica 3 Cime Dolomiti oppure al Plan de Corones. La colazione bio e con prodotti locali viene recapitata davanti alla porta con quad elettrici. Il ristorante “Il Fienile” è un approdo in cui assaporare piatti altoatesini reinventati con prodotti di qualità a Km0 e i vini della cantina con enoteca.

Dal 25 al 28 dicembre 2019, con la proposta “Natale al Lago di Dobbiaco”, 3 notti negli Skyview Chalets con albero di Natale, inclusa colazione lunga e regionale, e una sorpresa frizzante, sono a partire da 465 euro a persona. Sono comprese la fiaccolata lungo il Lago di Dobbiaco con vin brulé e la magia dei suoni del Natale tra le Dolomiti.

Per un inizio 2020 speciale, l’offerta di Capodanno di 5 notti da 28 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020 con tutti i servizi degli Skyview Chalets è a partire da 890 euro a persona. Su richiesta è possibile anche prenotare il Cenone al ristorante, con un raffinato e ricco menu e musica con dj set. La serata comincia in bontà con Insalata (caprino, mela, zucca, lamponi), Risotto (champagne, patate, tartufo). Si prosegue con Luccioperca (lenticchie beluga, speck, balsamico), Sorbetto (mela, timo, fiori) e Sella di vitello (sedano, finferli, mirtilli rossi). Come dessert mousse al cioccolato

(caramello, arancia, frutti di bosco) e, dopo la mezzanotte cotechino e lenticchie benaugurali. Prezzo 98 euro per persona.

Gli amanti dello sci di fondo, possono approfittare della proposta dedicata valida dal 5 gennaio al 20 marzo 2020, che comprende 4 notti con tutti i servizi degli Skyview Chalets, incluso lo skipass per l’area sciistica di Dobbiaco-Cortina. Il prezzo è a partire da 490 euro a persona.