Cina lancia il nuovo satellite per l’osservazione terrestre

La Cina oggi ha lanciato un nuovo satellite di osservazione della Terra, denominato Gaofen-7, che sarà utilizzato nel rilevamento e nella mappatura del territorio, nella costruzione urbana e rurale e nell’indagine statistica. Lo ha reso noto la China National Space Administration (Cnsa).

La Cnsa ha detto che il Gaofen-7 è stato lanciato su un razzo Long March-4B dal Taiyuan Satellite Launch Center, situato nella provincia settentrionale cinese di Shanxi. Inoltre, il Gaofen-7 è il primo satellite di uso civile della Cina per il rilevamento e la mappatura tridimensionale con trasmissione ottica che raggiunge il livello del sotto-metro.

Il satellite e il razzo vettore sono stati sviluppati dalla China Academy of Space Technology e dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology della China Aerospace Science and Technology Corporation.