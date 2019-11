Cinghiale intrappolato su ponte di vetro: il VIDEO diventa virale

In Cina è diventato virale il video di un cinghiale che tenta senza successo di attraversare il celeberrimo ponte di vetro della provincia di Zhejiang, il più alto e lungo del mondo.

Il cinghiale si avvicina inizialmente con sicurezza al ponte, poi inizia a tremare, tentando invano di rimanere in piedi sulla superficie scivolosa. In seguito si sdraia sul vetro, immobilizzato dalla paura e dalla stanchezza.

Il cinghiale, specie protetta in Cina, è stato tratto in salvo dal personale dell’area panoramica: “Era talmente spaventato da non potersi muovere. Abbiamo dovuto tenerlo tra le braccia con le zampe legate, per evitare che tentasse di liberarsi e cadere dalla rupe“, ha spiegato Zou Sha, addetto dell’area panoramica.

Il ponte di vetro è stato aperto a settembre: decine di migliaia le persone che lo hanno visitato.