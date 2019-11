Adriano Celentano, intervistato a ‘Verissimo’, in occasione del ritorno di ‘Adrian’ su Canale 5 giovedì 7 novembre, ha risposto ad una domanda sul messaggio ecologista del suo spettacolo: “Non mi sento un politico, però specialmente in questo periodo mi sento un po’ preoccupato per le cose che succedono, i cambiamenti di clima improvvisi. Tutti questi scompensi che ci sono che poi riflettono nella mente delle persone. Sono un po’ preoccupato. Forse è per questo che ho scritto Adrian“.