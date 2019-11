Clima, Conte: “Italia in trincea per sostenibilità e innovazione”

“Saremo in prima fila, in trincea per una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e per indirizzare tutti i nuovi investimenti in direzione della sostenibilità e delle innovazioni, di cui l’economia circolare è un emblema“: lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, al Forum Eusalp a Palazzo Lombardia a Milano. “L’obiettivo ambientale è in primo piano nel nuovo esecutivo comunitario“, “l’Italia interloquirà costantemente con la Commissione europea, anche sulla base delle misure ambiziose adottate sul piano nazionale in materia di lotta al cambiamento climatico: è una promessa che già ha cominciato a realizzare nei consessi europei e internazionali“.