Clima, COP25: il governo spagnolo pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid

Il governo spagnolo è pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid, per partecipare a dicembre alla conferenza sul clima COP25, che avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile.

“Cara Greta, sarebbe bello averti qui a Madrid. Hai fatto un lungo viaggio e aiuti tutti noi a sollevare le preoccupazioni, ad aprire le menti e a sostenere le azioni, ci piacerebbe aiutarti ad attraversare l’Atlantico. Pronta a contattarti per renderlo possibile,” ha scritto su Twitter la ministra spagnola per la Transizione ecologica Teresa Ribera.

Dopo la decisione del governo cileno di annullare il summit a causa delle proteste, è stata la stessa giovane attivista svedese a chiedere aiuto per tornare in Europa: “Ho viaggiato per mezzo mondo, ma nella direzione sbagliata. Adesso devo trovare un modo per riattraversare l’Atlantico a novembre“, “dal momento che la COP25 è stata trasferita a Madrid, ho bisogno di aiuto“, aveva detto Greta, contraria a prendere l’aereo, a causa delle emissioni di CO2.

A settembre era arrivata a New York in barca a vela per partecipare al summit dell’ONU.