Clima: un ghiacciaio tra i più spessi del mondo si sta sciogliendo in anticipo

Un ghiacciaio tra i più spessi al mondo (Taku, in Alaska) si sta sciogliendo, 80 anni prima del previsto: lo hanno riscontrato le immagini satellitari della NASA scattate dall’agosto 2014 all’agosto 2018.

Per quasi mezzo secolo il ghiacciaio che misura circa 1500 metri ha continuato a espandersi, ma ora sta cedendo, assediato dai cambiamenti climatici e dalle temperature record.

Le immagini satellitari mostrano che, dopo decenni di espansione, Taku avrebbe smesso di crescere tra il 2013 e il 2018, ed in seguito ha iniziato a ritirarsi: gli esperti – come Mauri Pelto, direttore del North Cascades Glacier Climate Project – pensavano non potesse accadere almeno fino alla fine del secolo. Taku si sta invece riducendo con ben 80 anni di anticipo, facendo temere le peggiori conseguenze dei cambiamenti climatici.