“Nel mezzo dell’oceano sono colpita dalla notizia che il Parlamento europeo abbia dichiarato l’emergenza climatica. Non possiamo risolvere la crisi climatica senza trattarla come tale. Speriamo che ora vengano prese delle azioni drastiche e sufficienti”.

Così su Twitter Greta Thunberg, che 16 giorni fa è salpata dagli Stati uniti per tornare in Europa in barca a vela. La giovane svedese ha poi aggiunto un appello a unirsi allo sciopero per il Clima di domani “per mettere pressione” sui politici.