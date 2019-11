Clima, Greta Thunberg: “L’estremismo di Trump risveglia la gente”

Il presidente Trump assume posizioni così “estreme” sui cambiamenti climatici che sta “risvegliando la gente“: lo ha affermato Greta Thunberg, l’attivista svedese che a breve lascerà gli Stati Uniti.

Trump “è così estremista e dice cose così estreme che penso che questo in qualche modo stia risvegliando la gente. Quando è stato eletto ho pensato che adesso la gente dovrà finalmente svegliarsi. Perché sembra che se continuiamo così, nulla succederà. Quindi, forse, sta dando una mano“, ha spiegato Greta, che verrà ospitata per il viaggio di ritorno in Europa da due australiani, su un catamarano.