Clima, Onu: la Cop25 si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre

La conferenza internazionale sul clima Cop25 si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre, cioè nelle stesse date in cui si sarebbe dovuta tenere in Cile. Lo annuncia la responsabile Onu per il Clima, Patricia Espinosala. Mercoledì il presidente cileno, Sebastian Pinera, aveva annunciato che il Cile rinunciava a ospitare il summit in considerazione delle proteste che attraversano il Paese dal 18 ottobre e ieri lo stesso Pinera aveva comunicato che, in una telefonata intercorsa mercoledì stesso, il premier spagnolo Pedro Sanchez si era offerto di ospitare il vertice. “Siamo felici di annunciare che l’ufficio della Cop ha stabilito che la Cop25 si terrà dal 2 al 13 dicembre a Madrid, in Spagna“, ha twittato Espinosala.