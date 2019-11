Clima, studenti in piazza per i Fridays for Future: manifestazioni in Italia e nel Mondo [FOTO]

Fridays For Future torna in piazza in tutto il mondo.

Sono in programma e in corso manifestazioni per l’ambiente anche in centinaia di città italiane. E’ il quarto sciopero mondiale, dopo quelli del 15 marzo e del 24 maggio e la settimana del 20-27 settembre. La data del 29 novembre è stata scelta in risposta al Black Friday e anche perché il 2 dicembre si apre a Madrid l’annuale conferenza sul clima dell’ONU.

“Tutti insieme famo paura“; “salva la Terra, cambia il sistema“, sono i primi slogan e striscioni apparsi in piazza della Repubblica a Roma.

Obiettivo dichiarato degli attivisti del movimento Fridays for Future Italia “è far sì che i leader politici dei vari Paesi prendano misure immediate ed efficaci per contrastare la crisi climatica“: gli attivisti hanno messo nero su bianco le loro “richieste per il Fu.Tu.Ro: fuori dal fossile, raggiungimento dello 0 netto di emissioni a livello globale nel 2050 e in Italia nel 2030, per restare entro i +1.5 gradi di aumento medio globale della temperatura; tutti uniti nessuno escluso, la transizione energetica deve essere attuata su scala mondiale, utilizzando come faro il principio della giustizia climatica; rompiamo il silenzio, diamo voce alla scienza, questa riduzione delle emissioni è geofisicamente possibile. La scienza e la tecnologia per questa transizione ci sono“.