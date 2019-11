Clima: gli Usa inviano un ambasciatore alla Cop25

Alla luce del ritiro dall’accordo di Parigi, l’amministrazione americana invierà un diplomatico, non un esponente di alto livello, alla conferenza Onu sul Clima, la Cop25, che si aprirà lunedì a Madrid, mentre la delegazione dei Democratici sarà guidata dalla speaker della Camera, Nancy Pelosi. “Gli Usa continueranno a partecipare ai negoziati e agli incontri sul cambiamento climatico in corso, come la Cop25, per garantire condizioni di parità che tutelino gli interessi degli Stati Uniti”, ha fatto sapere il dipartimento di Stato. A Madrid arriverà quindi l’ambasciatore Marcia Bernicat, responsabile per gli Oceani, l’Ambiente e gli Affari scientifici.