Come l’intelligenza artificiale sta modificando la società

Nei prossimi 60 secondi, nel mondo, ci saranno 3,8 milioni di interrogazioni su Google, 4,5 milioni di video visti su Youtube, 1,1 milioni di log in su Facebook, 188 milioni di Mail inviate. Entro il 2022, 1 lavoro su 2 non esisterà più e il centro dell’e-commerce passerà dagli Usa all’area Asia-Pacifico. La tecnologia sta già cambiando il nostro modo di essere, produrre e consumare. Cosa ci dovremo aspettare? – Afferma Stefano Monticelli Presidente di Federconsumatori Lazio – Nel 2022, più un lavoratore su due sarà un Robot, gli acquisti si faranno tramite un voice bot e la realtà aumentata consentirà di vedere come ci starà bene un abito indosso. Poi dovremo affrontare problemi che oggi non immaginiamo nemmeno – Per esempio, quanto dovremo aspettare perché un paziente porti in tribunale un medico che ha ignorato la diagnosi di una macchina? – Oppure, un’auto con guida autonoma, in un momento di criticità, dovrà salvare il passeggero o il pedone che cammina ignaro sul marciapiede?

Il 27 novembre, nella sede della Camera Di Commercio di Roma, al Tempio di Adriano, presenteremo la nostra Ricerca “Uomini & Robot”, che cerca di fare il punto su come è cambiato il modo di essere, produrre e consumare e cosa cambierà ancora entro il 2022, con l’avvento dell’Intelligenza artificiale.

“Le nuove tecnologie, e tra queste ai primi posti ci sono sicuramente la Robotica e l’Intelligenza Artificiale, possono davvero migliorare le condizioni di vita delle persone. Dobbiamo essere capaci di indirizzare con grande capacità ed attenzione il cambiamento che si sta realizzando e che trasformerà profondamente i nostri ambienti di vita, puntando a realizzare innovazioni certamente più sostenibili, ma anche maggiormente inclusive; perché tutti, anche coloro che sono più fragili, devono poter sperimentare un miglioramento della loro qualità di vita” dichiara Andrea Zanela ricercatore del Laboratorio robotica e intelligenza artificiale dell’Enea

Tra i relatori, Pietro Abate, segretario generale della Camera di Commercio di Roma; Domenico De Masi, professore emerito di sociologia presso l’Università La Sapienza di Roma; Francesca Danese, Portavoce Forum Terzo Settore Lazio; Andrea Zanela, Laboratorio di Robotica di ENEA; Michele Azzola, segretario generale Cgil Roma e Lazio e Alessandro Broccatelli Presidente di Leganet, service di Autonomie Locali Italiane Nazionale.