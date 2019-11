Conad-Auchan: Pd, a pagare non siano i lavoratori, governo riapra confronto

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “L’operazione ‘Auchan – Conad’ non può essere pagata dai lavoratori. Per quello che è dato sapere anche alla luce dell’incontro avvenuto il 30 ottobre 2019 in sede ministeriale, il piano industriale presentato prefigura pesanti interventi sugli organici delle società coinvolte. Riteniamo sia necessario che venga al più presto riaperto il confronto in ambito aziendale e chiediamo al Governo di farsi parte attiva, anche coinvolgendo le parti sociali e le autorità locali interessate, al fine di evitare pesanti e inaccettabili ricadute occupazionali e sociali”. Così in una nota Pietro Bussolati e Marco Furfaro della segreteria nazionale del Pd.