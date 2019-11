Consiglio Ministeriale ESA, Fraccaro: “I Paesi dimostrano grande fiducia nei programmi dell’Italia”

“L’appuntamento Esa di Siviglia è di fondamentale importanza per consolidare il ruolo di primo piano dell’Italia”: lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che al Consiglio Ministeriale ESA a Siviglia guida la delegazione italiana con il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, ed il Segretario del Comitato Interministeriale per lo Spazio e Aerospazio, l’Ammiraglio Carlo Massagli. “Puntiamo – ha proseguito Fraccaro – su una strategia di valorizzazione del comparto Spaziale italiano che sta già dando i suoi frutti“. “Molti Paesi europei, dalla Spagna al Belgio passando per Romania e Norvegia, stanno dimostrando grande fiducia nei nostri programmi quali l’evoluzione di Vega e Space Rider, che già in questa fase preliminare hanno raccolto sottoscrizioni significative“.

“L’Italia dimostra all’Europa e al mondo la capacità di rafforzare la propria leadership“. “Lavoriamo affinché ai programmi italiani sia destinata una fetta sempre più consistente del bilancio ESA“: “Questo – ha precisato Fraccaro – non gioverà soltanto alla crescita della nostra filiera industriale, scientifica e tecnologica ma consentirà a tutto il comparto Spaziale europeo di svilupparsi e diventare più competitivo“.