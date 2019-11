In corso la passeggiata spaziale di Parmitano e Morgan, Bertucci (INFN): “Grati per il loro lavoro”

Come comunità scientifica di Ams “siamo davvero grati agli astronauti Luca Parmitano e Andy Morgan per il lavoro che stanno iniziando sull’esperimento Ams, uno ‘strumento’ per la scienza che noi chiamiamo il cacciatore di particelle ma soprattutto cacciatore di antimateria“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Bruna Bertucci dell’Università di Perugia, affiliata all’Infn, riferendosi all’attività extraveicolare (Eva) di Luca e Andy, appena cominciata e che durerà sei ore e mezza circa.

Bertucci, responsabile nazionale di Ams per l’Infn e deputy spokeperson della collaborazione internazionale, sottolinea l’importanza delle operazioni, perché l’esperimento “non era stato concepito per essere riparato” e invece adesso ” Luca e Morgan cercheranno di smontare un oggetto che non potrebbe essere smontato“.