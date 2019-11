Crollo viadotto autostrada A6: attivati i centri di competenza per il monitoraggio

Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la regione Liguria, ha attivato l’Università di Firenze, la Fondazione CIMA e il CNR IRPI – in qualità di centri di competenza – al fine di valutare le cause del crollo della campata del viadotto dell’autostrada A6 Torino-Savona e di attivare un sistema di monitoraggio della frana e delle infrastrutture.

Il monitoraggio consentirà, in particolare, di analizzare e tener sotto controllo le condizioni di rischio residuo della carreggiata autostradale che corre sul viadotto parallelo a quello parzialmente crollato, in modo da valutarne l’eventuale mantenimento in esercizio.