Crollo viadotto in Liguria: “Non è finita qua, nei prossimi giorni ci saranno diverse frane. In 48 ore è caduta un terzo della pioggia di un anno”

“Non è finita qua, ci saranno frane nei prossimi giorni“. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto in una conferenza stampa sul crollo del viadotto dell’A6. “Un terzo della pioggia di un anno è caduto nelle ultime 48 ore“, ha proseguito Toti, precisando: “E’ evidente che siamo stati oggetto di un’ondata di maltempo straordinaria, in 36 ore sono caduti più millimetri di acqua che durante l’alluvione del 2014, un evento che non si ricordava. Occorre un piano straordinario di messa in sicurezza di questo territorio, per strade e ferrovie. Come Regione abbiamo gia’ stanziato risorse nostre, con il dipartimento di Protezione civile ragioneremo di tutte le somme urgenze che abbiamo anticipato, ma serve uno sforzo in più: serve un piano che prescinda dall’emergenza, dai piani straordinari che si fanno il giorno dopo ma che, il giorno prima, ci garantisca una maggiore tenuta di tutte le nostre infrastrutture. L’ondata di maltempo evidenzia anche una fragilita’ strutturale sul nostro territorio, talmente importante da rendere chiaro a tutti che occorre un piano straordinario – ha concluso Toti – Non possiamo, tutte le volte, inseguire danni cosi’ estesi che, oltre al rischio per le persone, comportano un danno economico per la nostra comunita'”.