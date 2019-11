Crollo viadotto in Liguria: entro le 12 riapre una corsia per senso sulla A26

Entro le ore 12 di oggi riprenderà in entrambe le direzioni di marcia la circolazione sulla tratta dell’autostrada A26 compresa tra l’allacciamento con l’autostrada A10 e lo svincolo di Masone. Nel corso della notte, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha realizzato uno scambio di carreggiata tale da garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. L’assetto predisposto consentirà comunque l’adozione delle verifiche tecniche sulle opere, così come pianificato già ieri. Lo scambio sarà aperto entro le ore 12: lo comunica Autostrade per l’Italia.