Crociere, debutta Msc Grandiosa, mix di lusso e green: battesimo ad Amburgo poi tappa a Genova [FOTO]

Debutta ad Amburgo e domani farà rotta sul Mediterraneo, la nave più grande e più green costruita per Msc crociere. “Msc Grandiosa” è un mix di lusso, tecnologia e rispetto per l’ambiente, rappresentati per esempio dalla luccicante scalinata in cristalli Swarowski e dalla galleria con negozi e bistrot (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Con Sophia Loren come madrina del battesimo e Michelle Hunziker cerimoniere, vanta già alcuni primati. Lunga 331 metri, come tre campi da calcio, alta 67 metri, larga 43 metri, è la più grande della flotta, un gigante con 19 ponti che può trasportare 6.334 passeggeri che si sommano alle 1.704 persone dell’equipaggio.

“Con le sue 180 mila tonnellate di stazza lorda e oltre 7.500 persone, è grande come un comune italiano” sottolinea Leonardo Massa, country manager Italia di Msc crociere. E ha anche la più lunga cupola a led sul mare (93 metri) che copre la promenade, la galleria con locali e boutique e cambia durante la giornata da cielo azzurro con le mongolfiere a soffitto affrescato, fronde verdi, gioco di luci. La nuova ammiraglia della flotta ha un sistema che riduce le emissioni di ossido di azoto del 90%, ha sistemi avanzati per il trattamento dei rifiuti, delle acque e come tutte le sorelle costruite dal 2017 è predisposta per ricevere energia da terra, come ha spiegato il presidente esecutivo di Msc crociere Pirfrancesco Vago che con Michelle Hunziker e Gianni Onorato ha fatto gli onori di casa presentando 2 dei 6 chef pluripremiati che firmano i menu di bordo, rappresentativi di molte cucine del mondo, e il Cirque du Soleil.

“La nave è il risultato di un viaggio iniziato 10 anni fa per rendere le navi sempre più sostenibili” spiega Vago. 21 bar, 12 ristoranti, palestra, piscine, spa, due teatri, simulatori di Formula 1 e 8 tipi di cioccolata, Msc Grandiosa ha anche un assistente virtuale in cabina, Zoe, al quale chiedere informazioni sulla vita di bordo e persino un localizzatore che collegato alla app permette di trovare, ad esempio, i figli in giro per la nave. Msc Grandiosa è costata circa un miliardo di euro. È la quinta nuova nave della compagnia varata negli ultimi 30 mesi ed entro il 2027 ce ne saranno altre 12 per un investimento di 14 miliardi di euro. “Msc Grandiosa” arriverà a Genova il 22 novembre e resterà tutto l’inverno e la prossima estate nel Mediterraneo che resta l’area core business per la compagnia.