Desk Day e benessere individuale: “Dimmi che scrivania hai e ti dirò chi sei”

Venerdì 6 dicembre torna il Desk Day, la giornata nazionale dedicata all’organizzazione razionale della scrivania, per favorire il flusso di lavoro e il benessere individuale. Si tratta di una campagna ideata e promossa da Organizzare Italia, prima azienda in Italia che si occupa di formazione delle competenze organizzative.

La campagna è nata nel 2018 con lo scopo di promuovere una riflessione sull’importanza dell’organizzazione del proprio ambiente di lavoro partendo dalla scrivania, per favorire la creazione di spazi di lavoro comodi e funzionali allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane e produrre benessere, motivazione e soddisfazione tra i lavoratori che sperimentano la sensazione di investire bene le proprie risorse.

Sia che si lavori in ufficio, sia che si lavori a casa, la scrivania resta lo spazio fisico cardine allo svolgimento di qualunque attività. Sulla scrivania transita di tutto, e spesso vi sosta troppo a lungo, fino a diventarne parte integrante, rubando spazio utile alla creatività e al movimento o creando ristagno e caos, fonte di blocco alla produttività o disagio al libero fluire delle attività quotidiane e alla cooperazione.

L’edizione del Desk Day 2019 si apre anche allo spazio virtuale. Il desktop del pc e lo schermo dello smartphone, subiscono infatti lo stesso destino della scrivania diventando un ricettacolo di apps scaricate, spesso inutili, e cartelle create, duplicate e mai più archiviate per mancanza di un sistema organizzativo che stabilisca priorità e criteri utili a beneficio di semplificazione e chiarezza. In questo stato di cose, caos e disordine, che sono grandi nemici della produttività, sovraccaricano di stimoli il nostro cervello erodendo la capacità di mettere a fuoco, aumentando la sensazione di avere troppe cose da fare, amplificando lo stress e il malessere sul lavoro.

Il Desk Day che si svolgerà venerdì 6 dicembre, all’inizio di un mese in cui si cerca di chiudere con le cose irrisolte e si avviano attività da mettere in campo per l’anno che dovrà iniziare, sarà l’occasione per prendere consapevolezza delle propria organizzazione attraverso il test ”Dimmi che scrivania hai e ti dirò chi sei” che Organizzare Italia metterà a disposizione gratuitamente sul sito e attraverso i social. Per dedicare una giornata all’organizzazione della scrivania fisica e virtuale, e allontanare lo spettro del caos che disperde il lavoro ben fatto, lo occulta, lo ricopre, lo aliena. Partner della manifestazione quest’anno sarà Wiko, brand franco-cinese della telefonia mobile che proprio al fianco di Organizzare Italia, si impegna nel promuovere un utilizzo più organizzato e razionalizzato dello smartphone nella vita quotidiana.