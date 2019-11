Devastanti inondazioni in Calabria: località della costa reggina sommerse dall’acqua [VIDEO]

Per tutta la notte scorsa il maltempo ha imperversato su gran parte della Calabria, concedendo una tregua solo da qualche ora. Il Ciclone Mediterraneo, ampiamente annunciato nei giorni scorsi, si è presentato puntuale all’appuntamento, imponendosi con violenza e aumentando la sua potenza più del previsto. Tra vento e pioggia intensa, le ultime 24 ore sono state un incubo in Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Alberi sradicati, danni a diverse automobili, feriti, zone isolate: la conta dei danni è ancora in corso e gli interventi di soccorso sono stati centinaia.

Ma dopo il diluvio restano le inondazioni, che potrebbero causare ulteriori danni da non sottovalutare. Nei seguenti video amatoriali ecco le immagini che arrivano da Melito Porto Salvo e Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria: