Diabete: casi in aumento per 3 motivi, “rischio diagnosi e cure tardive”

Nel mondo si stimano 415 milioni di persone affette da diabete, che arriveranno a 522 milioni nel 2030. In Italia sono 5 milioni le persone che soffrono della malattia, ed un milione non lo sa. “Oggi il paziente diabetico viene ancora curato prevalentemente ‘a prestazione’, errando da un centro diabetologico all’altro, scontrandosi con la burocrazia. Essendo un paziente cronico dovrebbe invece essere preso in carico sul territorio dove vive, e gestito prevalentemente, in condizioni di stabilità metabolica, dal proprio medico di famiglia in collaborazione con il Centro diabetologico del proprio distretto Asl,“sostiene Rocco Bulzomì, diabetologo ed endocrinologo del Gruppo Sanitario Usi. “Il destino del paziente varia invece in base al territorio: passa dal medico di medicina generale, al Cup, a strutture sempre diverse, mentre dovrebbe avere il diritto di scegliere il Centro più comodo dove soddisfare tutti i propri bisogni, con una calendarizzazione di appuntamenti all’interno della stessa struttura“.

I rischi di una mancata presa in carico corretta, secondo l’esperto, sono “innanzitutto la duplicazione inutile di esami e visite diabetologiche. Il diabetico ha bisogno di essere inquadrato, stabilizzato e poi, una volta raggiunto l’equilibrio metabolico, riaffidato al medico di medicina generale affinché verifichi il rispetto degli obiettivi indicati“. “Poi c’è il rischio di diagnosi e cure tardive: nei pazienti a rischio per obesità, familiarità, sedentarietà, il medico di famiglia ha l’opportunità di cogliere i segnali premonitori di un diabete mellito e di inviarlo al Centro diabetologico, che dovrebbe prendere in carico il paziente dall’inizio, senza ritardi dovuti a esami inappropriati e liste d’attesa infinite“.

A far aumentare i casi di diabete “concorrono l’alimentazione sbagliata, con i cibi più economici che sono quelli a maggiore rischio dismetabolico, lo stress, che influenza negativamente il controllo metabolico del diabete, e la sedentarietà. E i costi sono alti: quello sanitario annuo di un diabetico è pari a 2.900 euro contro i 1.300 del non diabetico; somma che risulta triplicata con un ricovero (con degenza media maggiore rispetto ai non diabetici). Il costo annuo per un paziente diabetico – conclude l’esperto – per il 50% è assorbito dai ricoveri ospedalieri, solo l’1% riguarda le visite diabetologiche. Il 90% è il costo delle complicanze del diabete“.