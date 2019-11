Dal diabete al colesterolo alto: cosa succede se dormi poco e male

Secondo gli esperti, per la nostra salute fisica e mentale, è imprescindibile dormire ogni notte dalle 7 alle 8 ore: in caso contrario è facile sentirne gli effetti sulla giornata seguente (stanchezza, irritabilità, malumore, difficoltà di concentrazione, aumento della fame sono solo alcuni dei principali fastidi correlati alla mancanza del giusto riposo notturno).

Anche se si è andati a letto presto e la sveglia è suonata alla solita ora, ogni tanto può capitare a tutti però di dormire poco o male e di svegliarsi stanchi o non riposati. Il sonno “perso” si può recuperare? Magari un po’ di più la notte seguente o concedendosi un riposino? Humanitas Salute lo ha chiesto alla dottoressa Lara Fratticci, neurologa in Humanitas.

Il sonno perso si può recuperare con il pisolino pomeridiano?

Molte persone cercano di recuperare il sonno perduto durante la notte con un pisolino a metà pomeriggio. Ma è effettivamente ristoratore? “Occorre innanzitutto distinguere tra chi è in temporaneo debito di sonno, perché magari ha passato una notte sveglio o ha dormito poco o male, e chi invece vive una deprivazione di sonno cronica – ha detto la dottoressa -. A questo proposito, uno studio del Medical Center di Boston, condotto dal dottor Daniel Cohen, ha paragonato alcuni soggetti svegli per 24 ore di seguito ad altri che per tre settimane avevano dormito circa cinque ore a notte, e dunque poco. Coloro che erano svegli da 24 ore hanno recuperato con una dormita di dieci ore, per gli altri invece il recupero è stato molto più difficile. Ne consegue che più il debito di sonno è cronico, tanto più il recupero è arduo”.

Sul sonno a metà giornata, purché sia una tantum, il verdetto della specialista è comunque favorevole. Il sonnellino può anche essere efficace, soprattutto nel pomeriggio: “È bene però che non sia un’abitudine, ma che ce lo si conceda nel momento del bisogno – ha raccomandato la specialista -. Per essere davvero ristoratore deve durare da mezz’ora a massimo un’ora, in modo da raggiungere la fase REM e permettere così il recupero delle energie”.