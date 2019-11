Un titolo importante che vuole sensibilizzare il pubblico al problema del diabete: ecco spiegata la scelta di organizzare una tavola rotonda con esperti medici e intitolarla semplicemente #ParliamodiDiabete.

Succederà a Salsomaggiore Terme, giovedì 14 novembre alle 18:00 nella splendida cornice delle Terme Berzieri, proprio in coincidenza della Giornata Mondiale del diabete.

Un appuntamento che da qualche anno coinvolge molte città del mondo che si illuminano di blu per unirsi nella lotta contro il diabete, rappresentato dal cerchio blu appunto, quale simbolo mondiale che rappresenta l’unità della comunità mondiale di fronte alla pandemia del diabete.

Quest’anno a Salso i riflettori si accendono anche su un palco di esperti medici che per l’occasione si ritroveranno a parlare di diabete, come riconoscerlo e come gestirlo nei migliori dei modi, grazie anche alla tecnologia.

“Il dato della nostra regione sull’incidenza del diabete (che corrisponde al 7% della popolazione emiliana) fa molto riflettere. Ma trovo ancora più allarmante quello relativo all’incremento di nuovi pazienti che è salito del 35% rispetto al 2009*– interviene Elisabetta Dall’Aglio, diabetologa dell’azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – e conferma quanto ci sia ancora da fare per sensibilizzare la popolazione non solo della mia regione, ma di tutto il territorio nazionale”.

Un appuntamento gratuito aperto al pubblico a partire dalle 18:30, che inizierà con i ringraziamenti del Sindaco per poi lasciare la parola agli specialisti in diabetologia, nutrizione e medicina generale

“Siamo lieti di essere riusciti a coordinarci per organizzare questo incontro aperto al pubblico – interviene Andrea Cevolo, Presidente Lions Club di Salsomaggiore – pensato per offrire un servizio utile e formativo, sempre attento a iniziative come questa”

#ParliamodiDiabete ha come obiettivo quello di suscitare un confronto aperto sui numerosi aspetti del diabete, partendo dai segnali utili per riconoscerlo, gli errori da evitare, le indicazioni sullo stile di vita, ma vuole anche rassicurare chi vive con il diabete (familiare compreso) sulle innovazioni tecnologiche che stanno sempre più migliorando la qualità di vita.

“Gestire correttamente il diabete significa poter controllare i molteplici aspetti clinici e sociali che la malattia comporta – conclude Andrea FERRARI, Vice Presidente della Fondazione Theras – E’ fondamentale far conoscere i vantaggi che ora la tecnologia d’avanguardia è in grado di offrire. Uno per tutti è il numero di iniezioni che si riduce drasticamente, che sommato al controllo in continuo della glicemia può davvero migliorare notevolemente la qualità di vita di grandi e piccini”.

*Dati AUSL Romagna 2019