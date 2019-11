Diabete: come riconoscerlo con o senza sintomi tipici, le 10 regole da seguire per un’alimentazione corretta

Oggi è il World Diabetes Day (WDD), istituito nel 1991 dalla International Federation of Diabetes (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in risposta alla crescente sfida alla salute posta dal diabete. In Italia, la giornata mondiale del diabete è organizzata dal 2002 ogni anno da Diabete Italia. Sono 4 milioni gli italiani con diabete, più un altro milione che non sa di esserlo. E quelli con prediabete (una condizione che può portare al diabete nell’arco di 5 anni) sono altri 6 milioni. In pratica, un italiano su 6 si trova a fare i conti con il diabete e con lui la sua famiglia.

Per l’occasione la UOC di Nutrizione Clinica dell’ASST Gaetano Pini-CTO risponde alle domande sul diabete e offre 10 consigli per la nutrizione dedicati a chi ogni giorno convive con questa patologia.

Quali sono i criteri diagnostici?

In assenza dei segni tipici di malattia, la diagnosi deve essere posta con riscontro confermato in almeno 2 diverse occasioni di:

Se la glicemia a digiuno è maggiore o uguale a 126 milligrammi per decilitro (per digiuno si intenda almeno 8 ore di astensione dal cibo)

Se la glicemia è maggiore o uguale a 200 milligrammi per decilitro 2 ore dopo carico orale di glucosio (eseguito con 75 grammi)

In presenza di sintomi tipici della malattia (poliuria, polidipsia, calo ponderale), la diagnosi di diabete è posta con il riscontro anche in una sola occasione di glicemia casuale maggiore o uguale a 200 milligrammi per decilitro, indipendentemente dall’assunzione di cibo.

Quali sono le differenze tra il Diabete Mellito di Tipo 1 e di Tipo 2?

Nel 2018 il Ministero della Salute ha realizzato un’efficace infografica (in basso) che riassume le 5 differenze tra il Diabete Mellito di Tipo 1 e di Tipo 2. Dal punto di vista della nutrizione, è fondamentale per chi è affetto di Diabete Mellito di Tipo 2 mantenere il peso in un range adeguato.

Quali sono i consigli nutrizionali per chi convive con il diabete?

La prima regola importante per chi è affetto da diabete è evitare alimenti molto ricchi di zuccheri come zucchero bianco e di canna, marmellata, miele, crema di nocciole e similari, dolci di ogni tipo, frutta sciroppata o candita, mostarda di frutta, bevande zuccherine (cola, acqua tonica, tè freddo, ecc) a eccezione di quelle dolcificate con stevia, aspartame o saccarina, salse (tipo ketchup), succhi di frutta, perché contengono zucchero anche se riportano la dicitura “senza zuccheri aggiunti”.

Ecco allora 10 consigli nutrizionali per chi convive con questa patologia: