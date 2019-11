La dieta vegetariana è compatibile con la gravidanza?

Le future mamme che desiderano mantenere sotto controllo la salute del loro bambino possono scegliere di sottoporsi a test di screening prenatale o di diagnosi prenatale per valutare l’eventuale rischio che il piccolo possa essere affetto da un’anomalia cromosomica. Scegliere uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta ed equilibrata è sicuramente il primo passo per mantenere un buono stato di salute, che coinvolge anche il bambino.

Si parla molto spesso di dieta vegetariana, ma non è ancora molto chiaro se questo regime alimentare possa essere compatibile con la gravidanza. L’American Dietetic Association (ADA) ritiene le diete vegetariane, pianificate correttamente, salutari, adeguate dal punto di vista nutrizionale e in grado di portare grandi benefici per la salute. Questo vale per qualsiasi momento della vita di una persona, compresa la gravidanza1. Introdurre tutti i micronutrienti necessari per un corretto sviluppo fetale è molto importante e può evitare lo sviluppo di malformazioni o altri problemi1.

La gravidanza è un periodo particolarmente delicato nella vita di una donna, in cui la quantità di nutrienti richiesti aumenta. Le future mamme, con l’aiuto dei medici, hanno il dovere di mantenere sempre sotto controllo l’indice di massa corporea, così da evitare lo sviluppo di vari problemi. Il sovrappeso e l’eccesso calorico vengono associati a un maggiore rischio per la salute della gestante e del bambino2. La quantità di kcal che ogni donna incinta dovrebbe assumere al giorno è circa 2.000, mantenendo sempre un apporto bilanciato di proteine, carboidrati e grassi3.

Della dieta vegetariana fanno parte gli alimenti di origine vegetale, come legumi, verdure, frutta, cereali, semi e noci. Gli alimenti di origine animale, tra cui carne, pesce, crostacei e molluschi, sono esclusi2. Sulla base degli studi effettuati fino ad oggi, le diete vegetariane bilanciate in modo corretto possono considerarsi sicure in gravidanza1. Il rischio che si può correre seguendo una dieta vegetariana non adeguata è che non vengano assunti tutti i micronutrienti essenziali per lo sviluppo del feto2. Sono due gli elementi che le gestanti devono assolutamente garantire in quanto fondamentali per lo sviluppo del sistema nervoso centrale del feto, ovvero l’acido folico e la vitamina B12. L’acido folico è presente nei cereali integrali, nei legumi e nelle verdure, specialmente quelle a foglia verde scuro. Si tratta di alimenti compresi nelle diete vegetariane, ma nonostante questo è meglio aggiungere un’integrazione. La vitamina B12 è presente negli alimenti di origine animale quindi, nel caso di diete vegetariane, è sicuramente opportuno assumere degli integratori4.

Le donne incinte devono farsi seguire da medici esperti anche dal punto di vista dell’alimentazione e della dieta scelta, in modo da evitare di andare incontro a carenze di micronutrienti. È importante prestare molta attenzione all’esigenza di vitamine e oligoelementi1. Tenendo sotto controllo questi aspetti ed evitando di andare incontro a carenze è possibile seguire una dieta vegetariana anche durante la gravidanza e l’allattamento.

Un’alimentazione sana ed equilibrata, uno stile di vita corretto e i controlli medici di routine possono aiutare le future mamme a mantenere sotto controllo il loro stato di salute. Con l’aiuto del proprio medico è possibile scegliere quale test di screening prenatale effettuare per la rilevazione di eventuali malformazioni fetali. Il test del DNA fetale è un test di screening con un tasso di affidabilità fino al 99,9% nella rilevazione delle principali anomalie cromosomiche, che può essere effettuato a partire dalla decima settimana di gravidanza.

