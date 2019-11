Dl Clima, Costa: “Il primo decreto legge su ambiente e clima”

“Questo è il primo decreto legge sull’ambiente e sul clima della storia della Repubblica italiana e questa è una bella soddisfazione e un grande orgoglio per me come ministro dell’Ambiente e per questa maggioranza che ringrazio”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa al convegno dal titolo ‘Decreto clima, primo atto del Green new deal’ questo pomeriggio al Senato dopo il via libera del provvedimento a Palazzo Madama.

“Ci sono due articoli che mi piacciono molto: uno riguarda le Zea-Zone economiche ambientali, ovvero finalmente introduciamo il concetto di fiscalità di vantaggio nei Parchi nazionali – aggiunge – Quindi tutti coloro che faranno impresa green in un parco nazionale godranno di questo vantaggio e porteremo lavoro nei parchi, lavoro green. I parchi nazionali fioriranno anche dal punto di vista dell’economia Green”.

“L’altra cosa sono le macchinette mangia-plastica che trovavamo in tutta Europa, finalmente troveremo nelle nostre città quelle macchinette dove metteremo la nostra bottiglia di plastica, verrà riciclata e ci darà un bonus che potrà essere di qualsiasi ordine e tipo, per fare un po’ di spesa, per comprare un biglietto della metropolitana…”, conclude.