Domani è il Gatto Nero Day: in Italia ci sono 8.000 gatti neri da adottare

Manca un giorno alla edizione 2019 del Gatto Nero Day, un edizione che in Italia e nel mondo sarà celebrata domenica 17 novembre con oltre 500 eventi organizzati in Italia e in altri paesi europei e degli altri continenti. La festa nata oltre quindici anni fa per contrastare l’uccisione dei gatti neri durante i riti sacrificali della notte di Halloween si è trasformata sempre più nella giornata di festa e di adozioni per il gatto neromantato.

Quest’anno la festa doveva vedere proprio domenica l’inaugurazione del museo di Napoli del gatto nero, la cui apertura, per motivi squisitamente tecnici è stata rimandata di due mesi a venerdi 17 gennaio 2020. Rimangono comunque in campo molte iniziative promosse a tutti i livelli.

La festa nata per iniziativa del presidente AIDAA Lorenzo Croce vedrà l’associazione madre impegnata in due iniziative: l’albo nazionale del gatto nero e la prima edizione del premio “Gatto Nero contro la Sfortuna” che sarà assegnato proprio nella giornata di domenica prossima e a livello culturale la proposta di adottare un gatto nero negli uffici pubblici contro la sfortuna.

Sono due milioni i gatti neri in Italia, e nonostante si sia risolta da tempo la questione dei sacrifici dei gatti neri da parte dei gruppi satanisti ed esoterici, rimangono ancora vive le superstizioni legate alla presenza del micio nero in particolare i gatti neri sono considerati a torto portatori di iella. Infatti sono ancora molte le remore a continuare a camminare se un gatto nero ci attraversa la strada, oppure molti considerano nefasta la presenza del gatto nero tra le mura domestiche.

Superstizioni che portano spesso alla morte per questi bellissimi gatti, la cui diffusione è comunque in costante aumento nelle famiglie italiane dove sono oramai oltre un milione i gatti neri presenti, mentre gli altri vivono in colonie feline o comunque allo stato selvatico. La vera piaga di questi anni è la difficoltà a far adottare gli ottomila gatti neri presenti nei rifugi italiani per questo ci auguriamo che la giornata di domani possa servire anche a smantellare questa ultima barriera e a far trovare casa ai gatti neri che ancora vivono, alcuni da molti anni nei rifugi e nei gattili italiani.

Così AIDAA in un Comunicato.