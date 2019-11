Pazzesco a Empoli: resta con l’auto in bilico sull’argine di un canale in piena e si addormenta

Un 27enne è stato soccorso la notte scorsa a Empoli (Firenze) dopo che la sua auto era rimasta in bilico su un canale scolmatore nella zona industriale del Terrafino, che in quel momento era in piena per via del Maltempo. La polizia e’ intervenuta alle 5.30 dopo la sopraggiunta segnalazione che parlava di un veicolo con una persona a bordo, in bilico sull’argine, con due ruote nel vuoto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che con un cavo di acciaio sono riusciti a trainare l’auto verso la strada.

All’interno era presente un giovane che stava dormendo il quale, una volta svegliato, ha raccontato di non essersi reso conto del pericolo che aveva corso, di aver fatto una manovra sbagliata e poi di essersi addormentato. La polizia sta cercando di capire se il giovane, residente a Empoli e che è rimasto illeso, avesse assunto alcolici.