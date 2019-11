Ebola: secondo vaccino in Repubblica Democratica del Congo

Un secondo vaccino contro l’Ebola è stato introdotto a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo orientale: lo ha riferito la Ong Medici Senza Frontiere all’AFP. L’uso del vaccino prodotto da Janssen Pharmaceuticals per Johnson & Johnson “avrà come target 50mila persone per un periodo di 4 mesi“, spiega MSF.

Oltre 250mila persone hanno già ricevuto una dose di un altro vaccino dall’inizio dell’epidemia nell’agosto 2018.