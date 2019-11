Eccezionale tempesta di fulmini in Nuova Zelanda: 700 in meno di 2 ore

Evento meteo eccezionale in Nuova Zelanda: la città di Christchurch è stata colpita da una tempesta di fulmini, circa 700 in meno di 2 ore.

Emblematica l’immagine – diventata virale sui social – che ritrae un Airbus A380 Emirates fermo sulla pista dell’aeroporto di Christchurch, e dietro di questo un enorme fulmine. La scena è stata catturata da un pilota, dalla sala di controllo di fronte alla pista: “Ecco la vista oggi dalla nostra finestra sulla pista. L’aereo di Emirates sta aspettando che passi il fulmine“, ha scritto il pilota.

L’area più colpita è stata quella di Canterbury, dove è stata segnalata anche una grandinata con chicchi grandi come uova.