Egittologia e divulgazione: disegnare la storia con i fumetti

Giovedì 28 novembre alle 11, alla Gipsoteca di Arte Antica dell’Università di Pisa (Piazza S. Paolo All’Orto, 20) si tiene l’incontro “Fumetti ed egittologia: disegnare la storia”, con Walter Venturi, uno dei più apprezzati fumettisti italiani, autore di un volume dedicato all’egittologo Giovanni Battista Belzoni edito dalla Sergio Bonelli Editore.

L’incontro è organizzato dall’associazione studentesca “VOLO – Viaggiando Oltre L’Orizzonte” nell’ambito di un progetto di comunicazione e divulgazione sull’antico Egitto condotto con la supervisione del professore Gianluca Miniaci dell’Università di Pisa.

Venturi, che da anni disegna per la Sergio Bonelli Editore tavole come quelle di “Tex” e “Zagor”, parlerà di come il fumetto possa essere utilizzato nei campi della divulgazione e della didattica. L’esordio di Venturi come autore completo è stato infatti proprio con “Il Grande Belzoni”, un volume dedicato a uno dei padri dell’egittologia all’inizio dell’Ottocento. Belzoni, figura che ha ispirato anche George Lucas nell’ideazione del personaggio di Indiana Jones, fu infatti protagonista di storiche imprese quali la scoperta della tomba di Seti I, dell’ingresso nella Piramide di Chefren, del trasporto del colosso di Ramesse II al British Museum e della liberazione dalla sabbia del tempio maggiore di Abu Simbel.