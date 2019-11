“Elena, mi vuoi sposare?”: degrado senza precedenti in Parlamento, ecco il punto più basso della storia di Montecitorio

Pensavamo di essere un Paese che aveva quasi toccato il fondo, a livello politico, e invece i nostri cari rappresentanti hanno un dono magico: riescono sempre a fare peggio del peggio. Vediamo prima i fatti e poi analizziamo la questione, che scade nell‘ignoranza patologica più che culturale.

La location – termine adatto all’occasione – è la Camera dei deputati (volutamente in minuscolo). Tale Flavio Di Muro, leghista – ma in questo contesto il partito di provenienza conta solo in parte, perché purtroppo l’ignoranza è trasversale -, domanda di intervenire in Aula sull’ordine dei lavori e chiede alla fidanzata, presente in tribuna, di sposarlo.

Di sposarlo. Capito? E sapete quando ha messo in piedi questa scenetta da Romeo Montecchi de’ noantri? Prima che iniziasse l’esame del decreto legge per la ricostruzione post terremoto. E se qualcuno ancora non avesse percepito la gravità della questione, dobbiamo fare come i ‘benaltristi’ dei social e spedirlo a vedere in che condizioni, ancora, vivono i nostri connazionali terremotati.

Ma non basta. No perché il nostro innamorato ha anche premesso di voler riportare serenità, dopo gli scontri accaduti ieri, parlando di una questione personale. Dunque si è chinato sul proprio banco, ha tirato fuori un cofanetto con un anello, si è rivolto “ad una persona presente in tribuna” e ha chiesto, senza un apparente briciolo di vergogna: “Elisa, mi vuoi sposare?“.

Fatto ancora più assurdo: in Aula sono partiti gli applausi. Tra i pochi ad aver compreso che la scenetta era inopportuna c’è il presidente della Camera, Roberto Fico, che non ha gradito e ha sentenziato: “Capisco tutto, ma usare un intervento sull’ordine dei lavori per questo non mi sembra il caso“. Da parte della relatrice del provvedimento, Stefania Pezzopane, sono invece arrivate le congratulazioni a Romeo & Giulietta. “L’amore vince sempre” ha affermato, guadagnandosi così un altro richiamo da parte di Fico che ha chiesto di proseguire i lavori.

Una vergogna, è il caso di dire. La Camera dei Deputati utilizzata per questioni private è lo specchio dell’attuale degrado politico e sociale che l’Italia sta vivendo. Avrebbero dovuto ribellarsi tutti a quel gesto, non solo Fico. Perché in un’aula di governo si devono risolvere i problemi di un Paese, non fare le piazzate da adolescenti. E’ persino più giustificabile una rissa, come quella citata da Di Muro e avvenuta ieri a Montecitorio, dove dai banchi del centrodestra sono partiti urla e fischi, e diversi deputati si sono accalcati al centro dell’emiciclo: nel tentativo di separarli qualcuno è uscito con il polso slogato. E pensare che si stava discutendo del fondo salva-Stati. Insomma, sarà anche una frase fatta, ma provate a smentire il fatto che “se tutto va bene siamo rovinati”.