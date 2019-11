Elicottero precipita in Afghanistan: morti due militari

Due militari statunitensi sono morti ieri in un incidente aereo in Afghanistan. L’elicottero sul quale si trovavano i due membri dell’esercito Usa è precipitato schiantandosi al suolo, ma la “causa non sarebbe attribuibile al fuoco nemico“, hanno detto i funzionari di Resolute Support, che sovrintende alle operazioni statunitensi e della Nato in Afghanistan. In conformità con la politica del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, i nomi dei militari rimasti uccisi saranno resi noti dopo 24 ore dalla notifica ai parenti. Lo schianto di ieri ha portato il numero di vittime statunitensi in Afghanistan per quest’anno a 19. Nei 18 anni di guerra sono più di 2.400 i cittadini statunitensi morti.