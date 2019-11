Emergenza incendi in Australia: almeno 3 morti e migliaia di sfollati

Emergenza incendi in Australia orientale: il bilancio è salito a 3 vittime e migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Oltre 100 roghi stanno ancora bruciando in New South Wales e Queensland.

Il premier ha annunciato che potrebbe inviare l’esercito, in rinforzo ai 1.300 vigili del fuoco già impegnati a spegnere le fiamme nei due Stati. Sul posto anche centinaia di civili volontari.

I pompieri si preparano ad affrontare “cattive, se non peggiori” condizioni nei prossimi giorni, con le previsioni che parlano di una situazione incendi “pericolosa” anche per la zona di Sidney.

Sebbene in Australia gli incendi siano comuni, il Paese sta affrontando quest’anno un drammatico inizio stagione: ciò a causa dei cambiamenti climatici, di un “mix letale” di forti venti, caldo e siccità.