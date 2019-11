Emergenza incendi in Australia: raccolta fondi per salvare i koala

L’emergenza incendi assedia ormai gran parte dell’Australia, interessando soprattutto New South Wales e Queensland.

E’ una corsa contro il tempo non solo per salvare edifici e persone, ma anche la fauna, per soccorrere ed assistere centinaia di koala.

I contributi alla campagna GoFundMe raccolti dal Koala Hospital di Port Macquarie a nord di Sydney hanno raggiunto la cifra di 1,1 milioni di dollari (680mila euro) e sono diretti all’acquisto e installazione di punti di abbeveramento, e in seguito alla ricostituzione di habitat sicuri.

Oltre 350 koala sono dati per morti, dopo che gli incendi hanno distrutto migliaia di ettari dei loro habitat nel nord del New South Wales e nel sudest del Queensland.

Nuovi record di temperature alimentano le fiamme e il vento diffondendo fumo e polvere: in Victoria la colonnina di mercurio ha fatto registrare dati record che non si rilevavano dal 1894.

Sydney è avvolta da giorni da una cappa di fumo.