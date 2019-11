Prosegue senza tregua l’emergenza incendi in Australia, in una stagione senza respiro: i roghi dilagano, fino a raggiungere la parte orientale e meridionale del Paese. Sydney è nuovamente avvolta da una densa coltre di fumo che ha reso scarsamente visibile lo skyline.

Nel Galles del Sud i livelli di inquinamento atmosferico hanno superato di 10 volte gli standard nazionali. In Victoria è stata diramata l’allerta codice rosso, per la prima volta in 10 anni.