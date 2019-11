Emergenza incendi in Australia: decine di roghi fuori controllo

Prosegue senza tregua l’emergenza incendi in Australia, con decine di roghi fuori controllo nel New South Wales e in Queensland, con sconfinamenti fino al South Australia, accompagnata da temperature record per novembre, fino a +45°C. Sono state dichiarate condizioni “catastrofiche“: oggi rimangono chiuse 111 scuole e a molti residenti a rischio è stato chiesto di abbandonare le abitazioni.

Sydney per il secondo giorno è rimasta avvolta da una cappa di fumo portato dal vento dall’entroterra dopo giorni e giorni di incendi boschivi, che, secondo rilevazioni satellitari, ha raggiunto ormai il Sudamerica.

A complicare il tutto le previsioni meteo: non sono attese piogge significative prima di gennaio.