Emergenza smog in India: lieve pioggia riduce l’inquinamento a Delhi

La qualità dell’aria di Delhi nelle ultime ore è migliorata, anche grazie ad una leggera pioggia: i livelli AQI, (che misurano la quantità di PM 2.5) sono scesi a valori medi attorno a 230.

Gli scorsi 3 e 4 novembre, giorni in cui la capitale indiana era assediata dallo smog, si erano registrati valori medi di 660, con punte di oltre 900 in alcune zone (già 200 viene considerato un valore rischioso per la salute) .