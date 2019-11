Energia: “Italia in classe A – La serie”, il primo info-reality sull’efficienza

Lunedì 25 novembre è in programma a Roma la presentazione di “Italia in classe A – La serie“, il primo info-reality sull’efficienza energetica che racconta 10 casi di eccellenza sul tema raccolti in giro per l’Italia da un giornalista e da un architetto, affiancati da una squadra di ricercatrici ENEA. Testimonianze dirette di tecnici, amministratori, professionisti e cittadini sveleranno in 10 episodi della durata di 15 minuti come l’efficientamento energetico sia alla portata di tutti, con vantaggi evidenti per la società e per l’ambiente.

“Italia in classe A – La serie” è una produzione realizzata per la campagna di informazione e formazione sull’efficienza energetica Italia in classe A promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall’ENEA.

Interverranno tra gli altri alla presentazione dell’info-reality il direttore del Dipartimento Unità efficienza energetica dell’ENEA, Ilaria Bertini, e i due conduttori della serie, il ricercatore ENEA Antonio Disi e il giornalista Marco Gisotti.