Eni: rilancia partnership strategica con Angola per sviluppo sostenibile

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Oggi l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi e rappresentanti del Governo angolano hanno firmato un Protocollo di Intesa ed una serie di altri accordi che spaziano dallo sviluppo locale alle energie rinnovabili, dalla salute alla ricerca di idrocarburi e che si inquadrano nella strategia di sviluppo a lungo termine di Eni, che coniuga il business tradizionale con l’impegno per la crescita diversificata e sostenibile dei territori in cui opera.

Il Protocollo prevede lo sviluppo di progetti di accesso all’energia, diversificazione economica, life on land (protezione ed espansione delle foreste), accesso ad acqua sicura e servizi igienico-sanitari, accesso a servizi di sanità pubblica e istruzione. Area prioritaria di intervento sarà l’enclave di Cabinda, nel nord del paese, nella quale si prevede un impatto positivo su almeno 180.000 persone, con la creazione di circa 6.500 posti di lavoro e generando una capacità di riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 380 kt all’anno.

Questo programma di sviluppo integrato (Local Development Program, LDP) è stato progettato nell’ambito del Piano di Sviluppo Nazionale dell’Angola, dei Contributi Nazionali Determinati (Nationally Determined Contributions, NDCs, gli obiettivi climatici che ogni Nazione si è data nell’ambito degli Accordi di Parigi per contribuire a limitare l’aumento della temperatura globale) e contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 del Paese.