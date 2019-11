Il direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha reso noto su Twitter che in Congo gruppi armati hanno attaccato e ucciso operatori sanitari (un numero per il momento imprecisato) impegnati a far fronte all’epidemia di ebola.

Gli attacchi si sono verificati a Biakato Mines e Mangina, nel nordest del Paese.