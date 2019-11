Esplode cascinale ad Alessandria: morti 3 vigili del fuoco, 3 feriti in codice rosso [LIVE]

Un’esplosione si è verificata nella notte in un cascinale disabitato a Quargnento, in provincia di Alessandria: il bilancio è purtroppo di 3 morti e 3 feriti. Le vittime sono tre vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio: sono stati investiti dall’esplosione. I feriti sono due pompieri e un carabiniere: non sarebbero in pericolo di vita, ma sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Alessandria e di Asti.

All’appello è mancato per ore un vigile del fuoco: i soccorritori hanno cercato a lungo tra le macerie, rinvenendo poi il corpo senza vita. I tre deceduti avevano 47, 38 e 32 anni.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto sulla quale indagano i carabinieri.

E’ presto, precisano gli investigatori, per fare un’ipotesi sulle cause. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, a causare l’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas che potrebbe non essere di origine accidentale.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha espresso il più sincero cordoglio per i vigili del fuoco deceduti nello svolgimento del proprio servizio a seguito dell’esplosione a Quargneto. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari e augurando una pronta guarigione ai feriti, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l’apprezzamento al Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, fondamentale struttura operativa di tutto il sistema, e a tutte le forze, le organizzazioni e i volontari che con dedizione operano ogni giorno nei molteplici ambiti di Protezione Civile.