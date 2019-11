Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio, il sindaco di Barcellona: “E’ una tragedia”

“Siamo rammaricati, è una tragedia enorme per la nostra comunità, sono persone che conoscevo e grandi lavoratori”. Lo dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) Roberto Materia commentando l’esplosione in una fabbrica di fuochi nella città del Logano che ha causato vittime e dispersi.

“La famiglia Costa – prosegue – diverse volte ha partecipato alla vita cittadina organizzando feste con fuochi d’artificio per il Comune o per le parrocchie. La loro era una fabbrica molto conosciuta in citta’. Gli inquirenti stanno indagando, e forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno cercando di capire bene chi sono e quante sono le vittime, ancora ci sono notizie molto frammentarie”.