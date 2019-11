Esplosione ad Alessandria: oggi l’ultimo saluto ai 3 vigili del fuoco

Alessandria si prepara a dare l’ultimo saluto a Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, i tre vigili del fuoco morti nell’esplosione della cascina di Quargnento: le tre salme saranno accompagnate in Duomo su autoscale, i mezzi che utilizzavano ogni giorno durante i turni di lavoro.

Il corteo funebre partirà dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco dove ieri è stata allestita la camera ardente: giunto in piazza della Libertà, le bare verranno scaricate e portate a spalla in cattedrale dove il vescovo Guido Gallese celebrerà la funzione.

Ad Alessandria, a Valenza, Gavi e Quargnento, sarà lutto cittadino: bandiere a mezz’asta, sospensione di tutte le attività ludiche e ricreative e per tutti l’invito a osservare durante le esequie un minuto di silenzio. Durate i funerali le saracinesche verranno abbassate e le luci dei negozi resteranno spente.