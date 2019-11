Esplosione ad Alessandria: Quargnento si costituirà parte civile

Il comune di Quargnento, dove è esplosa la cascina che ha causato la morte di 3 vigili del fuoco e il ferimento di 2 pompieri e di un carabiniere, chiederà di costituirsi parte civile nel processo.

Per l’esplosione è in stato di fermo Giovanni Vincenti, il proprietario della cascina, chiamato a rispondere di disastro doloso, omicidio e lesioni volontarie. L’uomo ha confessato di aver causato l’esplosione per incassare i soldi dall’associazione ma ha ribadito che non aveva intenzione di uccidere.