Esplosione Alessandria, vigili del fuoco: “E’ stato un attentato, hanno trovato inneschi”

Adnkronos è in possesso di un audio dei vigili del fuoco in cui si parla espressamente di attentato, di bombole posizionate in modo da far esplodere palazzina.

“Il capo del corpo ci ha radunato tutti per fare il punto della situazione – racconta un pompiere – e ci ha detto che le bombole erano messe in modo per far esplodere la palazzina. Un attentato studiato male, sembra che i colleghi sono arrivati che già c’era stata una esplosione, mentre erano dentro che c’erano queste bombole è esploso un’altra volta. Sembra che su ‘ste bombole c’erano degli inneschi per far demolire la palazzina, per farla esplodere. Questo ci ha detto il capo del Corpo, per evitare di spargere voci errate sulla dinamica dell’incidente“.

“Sono in contatto con un ragazzo che sta ad Alessandria e riesce ad avere informazioni immediate, tra l’altro era in turno con uno di questi ragazzi. Purtroppo il terzo è stato ritrovato adesso e non ce l’ha fatta neanche lui. La cosa più triste e grave è che hanno trovato gli inneschi e sembrerebbe che sia una cosa premeditata con esplosioni multiple proprio mentre stavano intervenendo“: lo afferma un vigile del Fuoco, in un audio in possesso dell’Adnkronos, che racconta quanto accaduto questa mattina nell’Alessandrino, dove tre pompieri hanno perso la vita nell’esplosione di un cascinale.

“Dagli elementi che abbiamo acquisito temiamo sia un fatto doloso“: lo ha affermato il procuratore capo di Alessandria Enrico Cieri dopo il sopralluogo nella cascina esplosa la scorsa notte. “Stiamo esaminando i reperti che abbiamo trovato, stiamo scavando tra le macerie abbiamo trovato un timer e una bombola di gas che è stata sequestrata e tutto questo ci fa pensare che l’esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata“. Cieri ha poi aggiunto ci sono state più esplosioni intervallate. “Ora dobbiamo proseguire con gli accertamenti stiamo lavorando per capire chi e cosa ha causato questa tragedia“.