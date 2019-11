Un 31enne è rimasto ferito in un’esplosione avvenuta nella sua abitazione ad Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello. Soccorso dai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto, è stato condotto nell’ospedale Cannizzaro di Catania per delle ustioni sul corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Aci Castello e della compagnia di Acireale. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.